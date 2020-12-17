В марте 2021 года выйдет режиссерская версия «Лиги справедливости»

Режиссерская версия фильма «Лига справедливости» выйдет в марте 2021 года. Об этом рассказал режиссер Зак Снайдер в беседе с поклонником в соцсети Vero.

Снайдер заявил, что собирается «стереть театральную версию» тем, что зрители увидят весной. Обновленную картину покажет стриминговый сервис HBO Max — она появится там сначала в виде четырех отдельных серий, а затем в виде единого фильма.