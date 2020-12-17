В марте 2021 года выйдет режиссерская версия «Лиги справедливости»

Режиссерская версия фильма «Лига справедливости» выйдет в марте 2021 года. Об этом рассказал режиссер Зак Снайдер в беседе с поклонником в соцсети Vero.
Снайдер заявил, что собирается «стереть театральную версию» тем, что зрители увидят весной. Обновленную картину покажет стриминговый сервис HBO Max — она появится там сначала в виде четырех отдельных серий, а затем в виде единого фильма.
Лента «Лига справедливости» о приключениях Бэтмена, Чудо-женщины, Аквамена и других супергероев вышла на экраны в 2017 году. Зак Снайдер не завершил работу над фильмом из‑за самоубийства дочери — режиссер оставил проект во время пост-продакшена.
В итоге фильм вызвал критику как со стороны поклонников вселенной DC, так и со стороны самого Снайдера, которого заменил постановщик «Мстителей» Джосс Уидон. В мае 2020 года стало известно, что Снайдер все-таки выпустит свою версию картины.