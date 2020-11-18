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Зак Снайдер выпустил черно-белый трейлер «Лиги справедливости» и показал новый дизайн Степпенвулфа

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:13

Вышел черно-белый трейлер «Снайдерката» — режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Его в твиттере опубликовал сам режиссер.

Видеоролик, музыкальным сопровождением к которому служит песня «Hallelujah» Леонарда Коэна, в черно-белом варианте выглядит гораздо мрачнее, чем в цветной версии. В трейлере можно увидеть суперзлодеев Дарксайда и Степпенвулфа, потерю главными героями своих близких и объединение Лиги справедливости перед лицом зла.

Перед публикацией черно-белого трейлера Снайдер также опубликовал новый дизайн Степпенвулфа: в «Снайдеркате» изменилась его броня и внешний облик. Новый вид злодея, впрочем, вызвал ироническую реакцию у некоторых пользователей в твиттере.

Цветной тизер и трейлер «Лиги справедливости» вышли в августе.

Зак Снайдер не участвовал в постпродакшене и цветокоррекции «Лиги справедливости» из‑за трагедии в семье: его дочь покончила с собой. Студия привлекла к работе режиссера «Мстителей» и «Светлячка» Джосса Уидона — после выхода фильма зрители заметили расхождение в стилях постановщиков, многим показалось, что картина должна была быть мрачнее. В итоге фильм собрал в мировом прокате 650 млн долларов и был прохладно встречен критиками.

Фанаты запустили хештег #ReleaseTheSnyderCut («Выложите версию Снайдера»), и их просьбы были услышаны. Опубликовать режиссерскую версию требовали и актеры «Лиги справедливости» — Бен Аффлек, Рей Фишер и Галь Гадот.

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