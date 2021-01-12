Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне на время инаугурации Байдена

Дональд Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить безопасность во время организации и проведения инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Режим продлится с 11 по 24 января. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях будет определять, мобилизовать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий инцидентов. Меры безопасности будут финансироваться из федерального бюджета.

Власти Вашингтона уже вводили режим ЧС 7 января после того, как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. После случившегося мэр американской столицы Мюриэл Боузер попросила министерство внутренней безопасности предоставить дополнительные меры безопасности перед инаугурацией.

Демонстранты атаковали здание Конгресса, когда сенаторы и члены Палаты представителей собирались утвердить итоги президентских выборов. Заседание пришлось прервать. Капитолий оцепили полиция и спецназ, которые несколько часов пытались вытеснить протестующих. Законодателей, в том числе вице-президента США Майкла Пенса, эвакуировали с Капитолийского холма. Во время столкновений в Вашингтоне задержали более 50 человек. Представители демократов призвали объявить импичмент действующему президенту. В результате случившегося погибли пять человек.

Позже Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на выборах. Он получил 306 голосов выборщиков, Дональд Трамп — 232. Теперь у кандидата от Республиканской партии не осталось конституционных способов оспорить поражение на выборах.