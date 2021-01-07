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Конгресс США утвердил избрание Байдена президентом. Трамп пообещал передать ему власть

Семён Гудошников
Сегодня в 12:16

Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах, передает CNN. Кандидат от демократов получил 306 голосов выборщиков, действующий президент Дональд Трамп — 232. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

Попытки республиканцев оспорить результаты голосования в ряде штатов, в том числе Джорджии и Пенсильвании, не увенчались успехом. После утверждения Конгрессом победы Байдена у Трампа не осталось конституционных возможностей оспорить ее.

Действующий президент пообещал «упорядоченную» передачу власти своему сопернику. По его словам, решение Конгресса знаменует «конец величайшего первого срока в истории президентства».

Трамп вновь заявил, что не согласен с итогами голосования. «Хоть я полностью не согласен с результатами выборов, и факты говорят в мою пользу, 20 января будет организован переходный период», — заявил он, пообещав, что продолжит борьбу за учет только законных голосов.

Заседание Конгресса по утверждению результатов выборов должно было пройти днем 6 января, но было прервано толпой сторонников Трампа, взявших штурмом Капитолий. Во время столкновений с полицией в Вашингтоне погибли четыре человека, более 50 задержаны. Представители демократов призвали объявить Трампу импичмент.

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