Конгресс США утвердил избрание Байдена президентом. Трамп пообещал передать ему власть

Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах, передает CNN. Кандидат от демократов получил 306 голосов выборщиков, действующий президент Дональд Трамп — 232. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

Попытки республиканцев оспорить результаты голосования в ряде штатов, в том числе Джорджии и Пенсильвании, не увенчались успехом. После утверждения Конгрессом победы Байдена у Трампа не осталось конституционных возможностей оспорить ее.

Действующий президент пообещал «упорядоченную» передачу власти своему сопернику. По его словам, решение Конгресса знаменует «конец величайшего первого срока в истории президентства».

Трамп вновь заявил, что не согласен с итогами голосования. «Хоть я полностью не согласен с результатами выборов, и факты говорят в мою пользу, 20 января будет организован переходный период», — заявил он, пообещав, что продолжит борьбу за учет только законных голосов.

Заседание Конгресса по утверждению результатов выборов должно было пройти днем 6 января, но было прервано толпой сторонников Трампа, взявших штурмом Капитолий. Во время столкновений с полицией в Вашингтоне погибли четыре человека, более 50 задержаны. Представители демократов призвали объявить Трампу импичмент.