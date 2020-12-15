Viagra Boys играют в ковбоев в клипе «In Spite of Ourselves»

Клип посвятили памяти американского кантри-музыканта Джона Прайна, который умер в этом году от коронавируса в возрасте 73 лет. В ролике Вокалист Viagra Boys Себастьян Мерфи в образе ковбоя и Тейлор в роли его спутницы поют караоке на фоне сменяющих друг друга стоковых видео Getty Images.

Шведская группа Viagra Boys выпустила клип на песню «In Spite of Ourselves», записанную с австралийкой Эми Тейлор. Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

«In Spite of Ourselves» — третий сингл с альбома «Welfare Jazz», выход которого запланирован на 8 января 2021 года. Ранее коллектив выпустил видео на треки «Creatures» и «Ain’t Nice».

Viagra Boys в следующем году выступят на фестивале «Боль». Среди других зарубежных гостей — King Krule, Мак ДеМарко и BadBadNotGood.