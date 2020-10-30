Sleaford Mods анонсировали новый альбом и выпустили клип с Билли Номейтс

Коллектив представил новый клип на песню «Mork n Mindy», записанную совместно с певицей Билли Номейтс. Днем ранее артисты исполнили трек на шоу «Late Night» с Сетом Майерсом.

Британский дуэт Sleaford Mods анонсировал новый альбом «Spare Ribs», выход которого намечен на 15 января. Об этом музыканты сообщили в инстаграме.

Вокалист группы заявил, что название альбома отсылает к количеству людей, умерших во время первой волны коронавируса, передает Pitchfork. По его словам, простые граждане — это просто «запасные ребра» для политических элит.

В мае Sleaford Mods выпустили сборник «All That Glue» и представили клип «Second», в котором сыграли Кейт Дики из «Игры престолов» и звезда «Молокососов» Эмма Стэнсфилд.