Slowthai и A$AP Rocky переживают бэд-трип в клипе «MAZZA»

На видео рэперы, находясь в своих гостиничных номерах, переживают бэд-трип и приближаются к полномасштабному безумию. На протяжении всего психоделического клипа Slowthai и A$AP Rocky борются с желанием разрушить все на своем пути, преодолевая страх и паранойю.

Slowthai и A$AP Rocky выпустили клип на совместный трек «MAZZA». Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

«MAZZA» войдет во второй альбом Slowthai «Tyron» (настоящее имя рэпера), выход которого намечен на 5 февраля. Помимо A$AP Rocky, в записи приняли участие Джеймс Блейк, Skepta, Доминик Файк, Дензел Карри, Mount Kimbie и Deb Never.

Всего на пластинку попадут 14 треков, в том числе вышедшие недавно «Feel Away» и «Thoughts», на которые рэпер также снял клипы.