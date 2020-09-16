Беременный Slowthai превращается в торт для новобрачных в клипе «Feel away»

Британский рэпер Slowthai выпустил новый сингл «Feel away» и клип на него. Над созданием песни также работали Джеймс Блейк и Mount Kimbie. Посмотреть клип можно на ютьюбе.

В видео Slowthai появляется беременным, он ложится с животом под ультразвук. После этого его тело превращается в гигантский торт для новобрачных, свадьба которых проходит в его палате.

«Это песня о сомнениях, которые возникают у нас в дружбе, отношениях или семье. Это трек о том, что нужно ставить себя на место другого человека, чтобы лучше понять ситуацию», — рассказал рэпер.