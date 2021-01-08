Viagra Boys выпустили новый альбом «Welfare Jazz»

В релиз вошло 13 песен, среди которых есть кавер на песню американского кантри-музыканта Джона Прайна «In Spite of Ourselves». Он умер в этом году от коронавируса в возрасте 73 лет.

Шведская группа Viagra Boys выпустила свой второй альбом «Welfare Jazz». Его можно послушать на всех популярных стриминговых платформах.

Ранее коллеттив опубликовал клипы на первые два сингла с «Welfare Jazz» — «Creatures» и «Ain’t Nice». Дебютная пластинка артистов «Street Worms» увидела свет в 2018 году.

Viagra Boys выступят на фестивале «Боль» в эом году. Среди других зарубежных гостей — King Krule, Мак ДеМарко и BadBadNotGood.