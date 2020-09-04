King Krule, Мак ДеМарко и BADBADNOTGOOD: фестиваль «Боль» объявил лайнап на 2021 год

Российский музыкальный фестиваль «Боль» объявил лайнап на 2021 год. Ивент пройдет со 2 по 4 июля 2021 года. Ознакомиться с подробностями можно в телеграме «Боли».

В список артистов, которые выступят на «Боли» в 2021 году, вошли Мак ДеМарко, King Krule и пост-боб-квартет BADBADNOTGOOD. Также в лайнапе есть «Хадн Дадн», «Порез На Собаке», «Аукцыон», «Электрофорез», Spasibo, «Свидание», «луни ана», «Триагрутрика» и «Петля Пристрастия».

Кроме того, на «Боли»-2021 можно будет послушать Эда О'Брайена, Girl Band, Westerman, Wire, FAKA, HMLTD, Viagra Boys, Heavy Lungs, Giant Swan, Crack Cloud, Okmalumkoolkat, Bendik Giske, Moa Pillar, «Деревянных китов», «Труд», «СОЮЗ», Заура Нагоева, «СИЯНИЕ», Crispy Newspaper, «Зарницу», «Кузину», «Акульи Слезы», «ШТАДТ», «Нотэберд», «шумные и угрожающие выходки», «ВЕД», «Джэрпэджэж», ИльюМазо, «Голландский Штурвал» и marat suleimanov.