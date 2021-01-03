Доктор Мясников раскритиковал просьбу РПЦ пожилым не ходить в храмы на Рождество из‑за коронавируса

Глава информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, доктор и телеведущий Александр Мясников раскритиковал просьбу Русской православной церкви (РПЦ) к пожилым людям не посещать в этом году храмы на Рождество. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале.

Мясников заявил, что подобными рекомендациями РПЦ лишает пожилых людей «последней опоры, привязки к этой жизни». «Вы о нем заботитесь? За него решаете? Чтобы он еще потянул сколько‑то времени? <…> Он как оставшееся короткое время будет жить, зная, что, возможно, последнее для него Рождество в храм ему нельзя?!» — написал врач.

По его словам, ученые пришли к выводу, что изоляция — самый мощный фактор риска смерти для пожилых, так как они «просто перестают хотеть жить».

«У людей в конце жизни есть преимущества — они прожили жизнь и вправе решать, что им делать, а что нет. От смерти никто не ушел, а вот душа — вечна!» — добавил Мясников.

Мясников в феврале 2020 года утверждал, что вероятность заразиться коронавирусом для россиян составляет «ноль целых и ноль в периоде», а в мае заявил: «Кому положено умереть — помрут».

В сентябре он назвал «страшилкой» информацию о том, что больные COVID-19 заразны в течение 90 дней, а незадолго до этого призвал радоваться возрастающему числу заразившихся коронавирусом.