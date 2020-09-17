перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Доктор Мясников назвал «страшилкой» информацию о том, что больные COVID-19 заразны в течение 90 дней 3:01
Rodion Belkov/Facebook Харассмент вместо кинопроб: московские актрисы обвинили режиссера-самозванца в домогательствах
Харассмент вместо кинопроб: московские актрисы обвинили режиссера-самозванца в домогательствах 2:40
Бесплатная вакцинация от COVID-19 начнется в Подмосковье в декабре или январе 1:18
Храм Саграда Фамилия в Барселоне не достроят к 100-летию со смерти архитектора Антонио Гауди 0:38
Сериал «ВандаВижен» по вселенной Marvel выйдет на Disney+ уже в этом году 0:03
Ученые обнаружили способ, как предотвратить заражение коронавирусом Вчера в 22:50
Note Style Council Tyler, the Creator Tyler, The Creator представил новый вкус мороженого
Tyler, The Creator представил новый вкус мороженого Вчера в 22:44
Королевская библиотека Бельгии оцифровала коллекцию средневековых книг Вчера в 22:20
Психологи, психотерапевты и психиатры выступили против законов, ограничивающих права ЛГБТ-сообщества Вчера в 21:50
Ученый из Нидерландов разработал «живые» гробы из грибов Вчера в 21:28
Генсек ООН призвал бороться с дезинформацией о вакцинации от COVID-19 Вчера в 21:22
Пескова спросили, будет ли Путин делать прививку от коронавируса. Песков не ответил Вчера в 20:55
«вДудь»/YouTube Актер Михаил Ефремов хочет создать Российский тюремный театр
Актер Михаил Ефремов хочет создать Российский тюремный театр Вчера в 20:46
Spotify обвинил Apple в монополизации рынка приложений Вчера в 20:35
Тесак покончил с собой, умер Билл Гейтс-старший и другие новости дня Вчера в 20:32 Дайджест
Издание VTimes, основанное бывшими журналистами «Ведомостей», запустило краудфандинг Вчера в 20:14
Фестиваль Booking Machine перенесли на 2021 год. Он пройдет в последние выходные следующего лета Вчера в 18:48
«Свалка информационного мусора»: глава ЦИК Памфилова недовольна работой «Голоса» Вчера в 18:28
«BBC News Русская служба»/YouTube Лукашенко раскрыл семь этапов сценария по «уничтожению Беларуси»
Лукашенко раскрыл семь этапов сценария по «уничтожению Беларуси» Вчера в 18:17
На «Флаконе» пройдет фестиваль осознанного потребления Future & Nature Вчера в 18:14
Отключить рекламу

Доктор Мясников назвал «страшилкой» информацию о том, что больные COVID-19 заразны в течение 90 дней

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:01

Главврач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников раскритиковал в своем телеграм-канале заявление Роспотребнадзора о том, что заболевший коронавирусом человек выделяет вирус в течение 90 дней.

По словам Мясникова, это «очередная страшилка», в которую не стоит верить. Как отмечает доктор, «у ряда людей, перенесших коронавирусную инфекцию, положительный ПЦР тест может сохраняться довольно долго». Однако эти люди не опасны для окружающих, подчеркивает Мясников. Такого мнения, по словам доктора, придерживаются врачи из разных стран мира.

15 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании президиума РАН, что переболевшие COVID-19 люди могут оставаться заразными до 90 дней. Незадолго до этого Мясников призвал радоваться возрастающему числу заразившихся коронавирусом.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
Ассистентка
Хладнокровная драма о будничности дискриминации и домогательств
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить