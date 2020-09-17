Доктор Мясников назвал «страшилкой» информацию о том, что больные COVID-19 заразны в течение 90 дней

Главврач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников раскритиковал в своем телеграм-канале заявление Роспотребнадзора о том, что заболевший коронавирусом человек выделяет вирус в течение 90 дней.

По словам Мясникова, это «очередная страшилка», в которую не стоит верить. Как отмечает доктор, «у ряда людей, перенесших коронавирусную инфекцию, положительный ПЦР тест может сохраняться довольно долго». Однако эти люди не опасны для окружающих, подчеркивает Мясников. Такого мнения, по словам доктора, придерживаются врачи из разных стран мира.

15 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании президиума РАН, что переболевшие COVID-19 люди могут оставаться заразными до 90 дней. Незадолго до этого Мясников призвал радоваться возрастающему числу заразившихся коронавирусом.