перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Курьер Delivery Club приставал к 11-летней девочке. Ранее там обещали, что скроют номера клиентов Обновлено в 16:11
«Королева Сансета»: Жанна Агузарова неожиданно выпустила новый альбом 16:09
МВД хочет обязать мигрантов сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты 15:50
Кейт Уинслет рассказала, что жалеет о работе с Романом Полански и Вуди Алленом 15:29
Глава инфоцентра по коронавирусу призвал радоваться росту числа заразившихся коронавирусом 14:48
Anadolu Agency/Getty Images Германия передаст России данные о здоровье Алексея Навального только при его согласии
Германия передаст России данные о здоровье Алексея Навального только при его согласии 14:30
Папа римский считает удовольствие от секса или еды «божественным» 14:11
Хаски выпустил новый (уже второй за две недели!) трек. В нем рэпер мечтает о бесконечном запасе пуль 14:07
Светлана Тихановская запустила кампанию «Я/Мы Координационный совет» и призвала всех вступать в КС 13:10
Росздравнадзор опроверг изъятие из аптек экспресс-тестов на ВИЧ «Ораквик» 13:08
Нив Кэмпбелл вернется к роли Сидни Прескотт в перезапуске франшизы «Крик» 12:44
Википедия Минтранс предложил сделать общественный транспорт бесплатным к 2035 году
Минтранс предложил сделать общественный транспорт бесплатным к 2035 году 12:08
«Фестиваль Рифкина»: посмотрите трейлер нового фильма Вуди Аллена 11:05
В сети появилась короткометражка о Билли Бутчере из «Пацанов» 10:53
В России за сутки выявили 5504 новых пациентов с COVID-19 10:41
Николай Комягин воспроизводит звуки петуха в новом треке Shortparis 10:39
Олег ЛСП/Instagram У ЛСП вышел новый альбом. Он называется «Свиное рыло»
У ЛСП вышел новый альбом. Он называется «Свиное рыло» 10:10
The Cure записали новый альбом 9:56
Британская группа Doves выпустила альбом «The Universal Want» 4:20
В Великобритании школьники смогут получить аттестат со специализацией «диджеинг» 3:28
Отключить рекламу

Глава инфоцентра по коронавирусу призвал радоваться росту числа заразившихся коронавирусом

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:48

Глава инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников призвал россиян радоваться росту числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает издание «Подъем».

Мясников назвал информацию о количестве заболевших COVID-19 «бессмысленной цифрой», которая может показать только количество проведенных тестов. По его словам, о степени опасности коронавируса говорит число тяжелых больных и умерших пациентов, а остальные данные — это «цифры от лукавого».

«Мы же видим, что сейчас у нас не стало больше тяжелых больных, больше смертей. Просто сделано больше тестов. Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета. Нам это не остановить, это все равно будет», — сказал Мясников.

Мясников заявил, что бессимптомно или в легкой форме коронавирусом переболели порядка 20 млн россиян. По его словам, COVID-19 будет возвращаться и в дальнейшем, просто в легкой форме, а на создание коллективного иммунитета понадобится два-три года.

Ранее Мясников уже резонансно высказывался о коронавирусе — в частности, он прокомментировал беспокойство россиян из‑за пандемии. «Просто живите. Инфекция возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

В мае Мясников рассказал в интервью Ксении Собчак, что считает убийства за оскорбления допустимыми. Он отметил, что его в случае оскорбления «не остановит ни тюрьма, ни угроза наказания».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
приключение
Мулан
Еще один игровой ремейк известнейшего мультфильма Disney
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
хип-хоп
T-Fest
Чувственный представитель новой школы хип-хопа
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда

Другие материалы по темам

Люди
Александр Мясников
Ксения Собчак
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить