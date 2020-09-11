Глава инфоцентра по коронавирусу призвал радоваться росту числа заразившихся коронавирусом

Глава инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников призвал россиян радоваться росту числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает издание «Подъем».

Мясников назвал информацию о количестве заболевших COVID-19 «бессмысленной цифрой», которая может показать только количество проведенных тестов. По его словам, о степени опасности коронавируса говорит число тяжелых больных и умерших пациентов, а остальные данные — это «цифры от лукавого».

«Мы же видим, что сейчас у нас не стало больше тяжелых больных, больше смертей. Просто сделано больше тестов. Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета. Нам это не остановить, это все равно будет», — сказал Мясников.

Мясников заявил, что бессимптомно или в легкой форме коронавирусом переболели порядка 20 млн россиян. По его словам, COVID-19 будет возвращаться и в дальнейшем, просто в легкой форме, а на создание коллективного иммунитета понадобится два-три года.

Ранее Мясников уже резонансно высказывался о коронавирусе — в частности, он прокомментировал беспокойство россиян из‑за пандемии. «Просто живите. Инфекция возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

В мае Мясников рассказал в интервью Ксении Собчак, что считает убийства за оскорбления допустимыми. Он отметил, что его в случае оскорбления «не остановит ни тюрьма, ни угроза наказания».