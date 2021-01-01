Вакцина от коронавируса Pfizer первой получила разрешение ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила экстренное использование вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом говорится в твиттере организации.

«Эксперты по регулированию со всего мира изучили данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer / BioNTech. Они установили, что вакцина отвечает обязательным критериям безопасности и эффективности, и что преимущества ее использования для борьбы с заболеванием превосходят потенциальные риски», — сказано в сообщении.

Вакцина от Pfizer стала первой, получившей одобрение ВОЗ. В дальнейшем организация может выдать препарату постоянное разрешение на использование.

Экстренное разрешение ВОЗ выдается препаратам, необходимым для борьбы с серьезной пандемией, но результаты испытаний которых еще не до конца известны.

18 ноября Pfizer и BioNTech оценили по итогам третьей фазы исследований эффективность своей вакцины в 95%. 12 декабря препарат разрешили использовать в США, а еще через десять дней — в Евросоюзе.