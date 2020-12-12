США одобрили использование вакцины Pfizer. Массовая вакцинация начнется в течение 24 часов

«У меня действительно хорошие новости, сегодня наша страна добилась медицинского чуда, за девять месяцев мы смогли получить безопасную вакцину. Это одно из величайших научных достижений в истории. Оно спасет миллионы жизней и навсегда положит конец пандемии», — сказал американский президент.

Дональд Трамп записал видеообращение, в котором объявил о начале массовой вакцинации в течение 24 часов. Он добавил, что вакцину уже начали поставлять во все штаты.

Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Reuters сообщает, что первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди. Планируется, что до конца года прививки получат 2,9 млн американцев.

США стали второй страной, одобрившей массовое применение вакцины Pfizer. До Америки это сделала Великобритания; там первым мужчиной, которого вакцинировали от коронавируса, стал Уилльям Шекспир. Эффективность вакцины Pfizer оценивается на 95%.

2 декабря Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. В России на сегодняшний день зарегистрировано две вакцины. По словам президента, в ближайшее время количество выпущенных доз вакцины «Спутник V» достигнет двух миллионов.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ситуацию с COVID-19 можно сделать управляемой к ноябрю 2021 года. К тому времени должно быть вакцинировано 70% россиян.