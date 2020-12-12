США одобрили использование вакцины Pfizer. Массовая вакцинация начнется в течение 24 часов

Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
Дональд Трамп записал видеообращение, в котором объявил о начале массовой вакцинации в течение 24 часов. Он добавил, что вакцину уже начали поставлять во все штаты.
«У меня действительно хорошие новости, сегодня наша страна добилась медицинского чуда, за девять месяцев мы смогли получить безопасную вакцину. Это одно из величайших научных достижений в истории. Оно спасет миллионы жизней и навсегда положит конец пандемии», — сказал американский президент.
Reuters сообщает, что первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди. Планируется, что до конца года прививки получат 2,9 млн американцев.
США стали второй страной, одобрившей массовое применение вакцины Pfizer. До Америки это сделала Великобритания; там первым мужчиной, которого вакцинировали от коронавируса, стал Уилльям Шекспир. Эффективность вакцины Pfizer оценивается на 95%.
2 декабря Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. В России на сегодняшний день зарегистрировано две вакцины. По словам президента, в ближайшее время количество выпущенных доз вакцины «Спутник V» достигнет двух миллионов.
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ситуацию с COVID-19 можно сделать управляемой к ноябрю 2021 года. К тому времени должно быть вакцинировано 70% россиян.