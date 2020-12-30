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Айсултан Сеитов снял третий клип для Масла Черного Тмина — на трек «ayaz». Он вдохновлялся юртами!

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:04

Казахстанский рэпер Масло Черного Тмина представил новый клип на песню «ayaz». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Режиссером видео стал Айсултан Сеитов, который ранее снял клипы для Масла Черного Тмина на песни «Неведомый мир» и «Так за кого же болеть на этой земле и кого любить?».

«Крайняя коллаборация в этом году, но далеко не последняя. На этот клип меня вдохновили юрты. Юрта — очень символичное место для любого степного человека, в первую очередь, это его дом, важнейшая часть жизни человека, его истории. Мне показалось крутой идеей разобрать юрту, оживить каждый ее элемент и национальные орнаменты».
Айсултан Сеитов,
клипмейкер

Ранее трек «ayaz» был представлен только в сообществе артиста в «Вконтакте», но вместе с релизом клипа он также появился на всех цифровых площадках, сообщили представители рэпера «Афише Daily».

В середине декабря у Масла Черного Тмина вышел EP «Harith». На пластинку попали пять треков артиста.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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