Казахстанский рэпер Масло Черного Тмина представил новый клип на песню «ayaz». Посмотреть его можно на ютьюбе.
Режиссером видео стал Айсултан Сеитов, который ранее снял клипы для Масла Черного Тмина на песни «Неведомый мир» и «Так за кого же болеть на этой земле и кого любить?».
Ранее трек «ayaz» был представлен только в сообществе артиста в «Вконтакте», но вместе с релизом клипа он также появился на всех цифровых площадках, сообщили представители рэпера «Афише Daily».
В середине декабря у Масла Черного Тмина вышел EP «Harith». На пластинку попали пять треков артиста.