Казахстанский рэпер Масло Черного Тмина представил новый клип на песню «ayaz». Посмотреть его можно на ютьюбе .

«Крайняя коллаборация в этом году, но далеко не последняя. На этот клип меня вдохновили юрты. Юрта — очень символичное место для любого степного человека, в первую очередь, это его дом, важнейшая часть жизни человека, его истории. Мне показалось крутой идеей разобрать юрту, оживить каждый ее элемент и национальные орнаменты».

Ранее трек «ayaz» был представлен только в сообществе артиста в «Вконтакте», но вместе с релизом клипа он также появился на всех цифровых площадках, сообщили представители рэпера «Афише Daily».

В середине декабря у Масла Черного Тмина вышел EP «Harith». На пластинку попали пять треков артиста.