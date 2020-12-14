У Масла Черного Тмина вышел новый клип «Неведомый мир». Его снял Айсултан Сеитов

У казахстанского рэпера Айдына Закарии, более известного под псевдонимом Масло Черного Тмина, вышел клип на трек «Неведомый мир». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Ролик снял казахстанский режиссер и клипмейкер Айсултан Сеитов. Выдержанное в черно-белых тонах видео, собственно, и рассказывает историю никому не ведомого мира, где единственный источник света — огонь. По своей стилистике клип напоминает фильм Алексея Германа «Трудно быть богом».