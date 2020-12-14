У Масла Черного Тмина вышел новый клип «Неведомый мир». Его снял Айсултан Сеитов

У казахстанского рэпера Айдына Закарии, более известного под псевдонимом Масло Черного Тмина, вышел клип на трек «Неведомый мир». Посмотреть его можно на ютьюбе.
Ролик снял казахстанский режиссер и клипмейкер Айсултан Сеитов. Выдержанное в черно-белых тонах видео, собственно, и рассказывает историю никому не ведомого мира, где единственный источник света — огонь. По своей стилистике клип напоминает фильм Алексея Германа «Трудно быть богом».
Как отмечают комментаторы под видео на ютьюбе, в ролике есть отсылки к аварии на скважине № 37 казахстанского месторождения Тенгиз в 1985 году (столп пламени). В конце видео луна заслоняет солнце — ролик опубликован 14 декабря, когда как раз ожидается затмение.
10 декабря стало известно, что Айсултан собирается снять свой первый полнометражный фильм. Он опубликовал фотографию сценария будущей картины под названием «Қаш».
В прошлом ноябре Масло Черного Тмина и российский рэпер Хаски выпустили совместный мини-альбом «У». Летом 2019 года у Масла вышел первый большой альбом под названием «Kensshi».