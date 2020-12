Создатели вакцины «Спутник V» выпустили первую рекламу

Создатели «Спутник V» запустили рекламную кампанию в поддержку первой российской вакцины от коронавируса. Ролик опубликован в фейсбуке под слоганом «V is for Victory» («V значит победа»), который отсылает к знаменитой кампании времен Второй Мировой войны.

На видео люди на улицах Москвы и других городов мира держат таблички с надписями «The world without Covid-19» («Мир без Covid-19») и «I want life back to normal» («Я хочу, чтобы жизнь снова стала нормальной») либо показывают жест «V», означающий победу.