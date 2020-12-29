Создатели вакцины «Спутник V» выпустили первую рекламу

Создатели «Спутник V» запустили рекламную кампанию в поддержку первой российской вакцины от коронавируса. Ролик опубликован в фейсбуке под слоганом «V is for Victory» («V значит победа»), который отсылает к знаменитой кампании времен Второй Мировой войны.
На видео люди на улицах Москвы и других городов мира держат таблички с надписями «The world without Covid-19» («Мир без Covid-19») и «I want life back to normal» («Я хочу, чтобы жизнь снова стала нормальной») либо показывают жест «V», означающий победу.
Заканчивается ролик пожеланием хорошего 2021 года.
Вакцину «Спутник V» разработали в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи. По итогам третьей фазы испытаний эффективность препарата оценили в 91,4%. Массовая вакцинация от коронавируса во всех российских регионах началась в середине декабря.
Первой страной помимо России, зарегистрировавшей «Спутник V», стала Беларусь. На прошлой неделе этот препарат официально одобрила Аргентина. «V в названии нашей вакцины означает победу (от англ. victory), и мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием», — заявлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев.