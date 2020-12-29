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На Виталия Манского составили протокол за пикет с синими трусами. Их посчитали средством агитации

Семён Гудошников
Сегодня в 17:55

Полиция составила на режиссера Виталия Манского административный протокол за одиночный пикет с синими трусами у здания ФСБ в Москве. Об этом пишет «МБХ-медиа» со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Алену Борисову.

Протокол составили по части 5 статьи 20.2 КоАП (проведение несогласованного публичного мероприятия). Манскому грозит штраф до 30 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток. Синие трусы, которые режиссер держал в руках, описаны в протоколе как «средство наглядной агитации».

«Сразу несколько дней, с 21 по 25 декабря, разные люди, никто друг с другом не знаком, выходили в разные одиночные пикеты. Кто‑то с какими‑то плакатами, кто‑то, как Виталий Всеволодович, с трусами. В Мещанском ОВД их решили записать в одну акцию, категорически отказались считать, что это был одиночный пикет», — сказала Борисова.

Виталий Манский вышел на одиночный пикет к зданию ФСБ 22 декабря. Он хотел поддержать Алексея Навального, который за день до этого выложил запись разговора с одним из своих предполагаемых отравителей Константином Кудрявцевым. Политик представился Кудрявцеву помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Сотрудник ФСБ поверил ему и фактически подтвердил свою причастность к преступлению, а также рассказал его подробности: например, что яд нанесли на синие трусы.

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