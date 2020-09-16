Группа «Буерак» выпустила клип на песню «Грустно с тобой» с недавнего альбома «Компактные откровения».

Получилась аллегория на тему трагичной любви двух морально израненных людей на фоне серых декораций безразличного города. А вот, что группа рассказывала о треке: «Песня о том, что любовь может зажечь в момент даже самого отчаявшегося человека. И про красивые бедра!».