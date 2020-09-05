Новосибирская группа «Буерак» выпустила новый альбом «Компактные откровения», где привычной для нее иронии тут пополам с неизбывной сибирской тоской. По просьбе «Афиши Daily» Артем Черепанов и Александр Макеев провели экскурсию — да, именно так — по песням на альбоме.

Доброго времени суток, друзья! Мы, группа «Буерак», рады приветствовать вас на экскурсии по нашему новому альбому! Устраивайтесь поудобнее, мы расскажем о каждом треке из мира «Компактных откровений».

«Короткий роман» Эта песня о мимолетной любви, которую не найти специально, как ни пытайся искать. Она появится, когда вы будете пьяны, заявит о себе и так же быстро испарится из вашей жизни, после чего вы будете помнить это ощущение, но вряд ли сможете его когда‑либо повторить. «Ты мой любимый фильм» (говорит Артем Черепанов) Это для меня самая интересная в плане текста вещь! Я написал песню о том, как идет подготовка к фильму, а во второй части песни уже начинается сам фильм с репликами и актерской игрой. По сути, это продолжение трека «На старых сиденьях кинотеатра», всем ведь так нравится наш лирический герой (который не ублюдок и гопник, а романтик). «Сердца не принимают карты» Это манифест, обратный манифесту рэперов насчет продажных женщин и любви, которую можно купить.

Мы считаем, что любовь нельзя купить ни за какие деньги, все остальное — это пыль в глаза, секс или в лучшем случае расположение! Любите друг друга бесплатно и бескорыстно!



«Грустно с тобой» И снова появляется наш лирический герой бродяга. Песня о том, что любовь может зажечь в момент даже самого отчаявшегося человека. И про красивые бедра! «Компактное откровение» Самая личная и душераздирающая вещь для нас. Остальные комментарии тут будут излишни. «Среди них ты» Песня, выходившая еще весной и заявившая себя как хит. Решили добавить ее на альбом.

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«Живое» Альбом носит название «Компактные откровения», и он вовсе не про веселые посиделки с друзьями. Поэтому снова печальная вещь и нетипичная для нас в плане аранжировки и текста. О том моменте, когда перестаешь что‑либо испытывать и получать удовольствие от всего вокруг. Боритесь с такими состояниями, друзья! «Сенд нюдс» Песня о желании получить «нюдсы» от приятного вам человека. О да, это так прекрасно! И это тоже своего рода откровение, хоть и юмористическое. Нам подходит эта скользкая тема. «Я сплю, и все» В этом треке можно наблюдать возвращение нашего усть-чилимского персонажа, которому вздумалось подольше посидеть на крыльце. Заявляет, что ему не хватает дней на то, чтобы хорошо отдохнуть, но он собирается начать сначала и снова когда‑нибудь появится. Ждите, он скоро выйдет из спячки, и будут треки от его лица! «Одиночество» История о том, что не всегда мы можем открыться даже перед теми, с кем стоит быть искренними. Это могут быть друзья, родители, партнеры по отношениям, кто угодно. В идеале надо бы научиться. Если умеете, то наше вам уважение! Экскурсия по альбому окончена. Надеемся, вы его расслушаете и добавите в свои плейлисты. Спасибо за внимание!