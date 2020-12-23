США расширили санкции против режима в Беларуси. В список попали ЦИК, спецназ КГБ и минский ОМОН

Минфин США расширил санкционный список в отношении действующего режима в Беларуси. Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами ведомства.

В список попали Центризбирком Беларуси, первый замглавы МВД Геннадий Казакевич, а также ряд силовых подразделений, включая спецназ КГБ «Альфа», главное управление внутренних дел Минского горисполкома и минский ОМОН.

В заявлении говорится, что лица и организации, включенные в список, «несут ответственность за нечестные президентские выборы в Беларуси» и за «насилие и репрессии против мирных протестующих».

Американские санкции касаются запрета на деловые контакты с гражданами США и ареста активов на территории этой страны.

В октябре этого года США ввели санкции в отношении восьми граждан Беларуси. Среди них — глава МВД страны и несколько высокопоставленных сотрудников ведомства, а также командир минского ОМОНа и сотрудники ЦИК.

Евросоюз ранее ввел три пакета ограничений против действующих властей Беларуси. Под санкциями находится 88 человек, в том числе сам Лукашенко и руководители силовых органов республики.