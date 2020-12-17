Вступил в силу третий пакет санкций ЕС против Беларуси. В него вошли оборонные предприятия

Европейский союз ввел в действие третий пакет санкционных мер в отношении 29 человек и семи компаний из Беларуси. Документ опубликован в Официальном журнале ЕС.

Под санкции среди прочих попали вице-премьер Анатолий Сивак, спикер палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова и генпрокурор страны Андрей Швед. Также в списке есть председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт — его жена, пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт оказалась в предыдущем санкционном пакете Евросоюза.

Что касается санкций против юрлиц, как отмечает Tut.by., они касаются в основном оборонных предприятий. Среди них — «140 ремонтный завод», который ремонтирует бронетанковую технику, «Электромеханический завод АГАТ», разрабатывающий автоматизированные системы управления и электронику, «Белтехэкспорт», который продает вооружения и военную технику за границу, и «МЗКТ», выпускающий колесные базы для разных комплексов вооружений.

Также в список организаций попали девелоперская компания Dana Holdings, управления делами президента Беларуси и IT-компания Synesis.

За два с половиной месяца ЕС в общей сложности наложил санкции на 88 человек, которых посчитал причастными к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также ответственных за насилие и необоснованные аресты. В частности, под санкциями находится сам Лукашенко и руководители силовых органов республики. Меры касаются запрета на въезд и ареста активов.