Силовики провели обыск в доме мамы издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Сотрудники Следственного комитета провели обыск в доме мамы участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова в деревне Видогощи Тверской области. Об этом сообщила «Медиазона».

По словам активиста, обыск у Елены Верзиловой проводили около десяти силовиков. Они приехали к женщине из Москвы около 10.00 для «проверки в рамках некой оперативной информации».

Как отмечает Верзилов, визит силовиков не связан напрямую с делом о его канадском паспорте. Тем не менее, по его информации, сотрудники СК спрашивали Елену Верзилову о ее канадском паспорте, заграничных путешествиях и «связях с различными спецслужбами».

После двухчасового обыска маму Петра Верзилова вызвали в главное управление СК по особо важным делам — там ее будут ждать 11 января 2021 года. В ходе обыска силовики ничего не изъяли, добавил Верзилов.

В июне Петра Верзилова допрашивали по делу о призывах к экстремизму в интернете. В его московскую квартиру силовики тогда выломали дверь. А в июле на активиста возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства.