Петра Верзилова допрашивают по делу о призывах к экстремизму

Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова отвезли в Следственный комитет для допроса по делу о призывах к экстремизму в интернете, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Речь идет о неких материалах, размещенных Верзиловым в соцсетях. Дело возбуждено по ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму), в каком статусе по нему проходит Верзилов — не уточняется. По данным «Медиазоны», этим материалом могла быть сторис в инстаграме — кадры с репетиции парада Победы под фрагмент песни Захара Мая.

Этим утром редакция «Медиазоны» сообщила, что ее издатель Петр Верзилов перестал выходить на связь, а незадолго до этого неизвестные — как теперь выяснилось, это были сотрудники Центра «Э» — выломали дверь в его квартиру. Силовики также пришли с обысками в музей современного российского искусства АРТ4 и в квартиру к его основателю Игорю Маркину.