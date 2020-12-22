Петербуржцы вышли на акцию в поддержку Навального

По данным издания, у Гостиного Двора собралось около 50 человек, включая журналистов. Участники одиночных пикетов держат в руках плакаты « ФСБ — трусы», «Сеть прачечных «Федеральная стирка белья» и «Яд — оружие трусов. Где уголовное дело по отравлению Навального?».

В центре Петербурга началась акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального . Об этом сообщает «Бумага».

«Один из активистов сочинил стихи про отравление Навального, другой раздавал всем желающим трусы», — пишет «Бумага».

На акции присутствуют полицейские: они проверяют у активистов документы. О задержаниях на момент публикации новости не сообщалось.

Ранее Алексей Навальный опубликовал видео, в котором он, представляясь помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, звонит Константину Кудрявцеву — члену специальной группы ФСБ, следившей за политиком и занимавшейся его отравлением.

Кудрявцев фактически подтвердил свою причастность к преступлению и рассказал подробности об отравлении: например, то, что яд нанесли на трусы политика. ФСБ назвала запись разговора подделкой.