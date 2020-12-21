Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ назвал опубликованную запись разговора Навального с его возможным отравителем подделкой. Об этом сообщил ТАСС.

По мнению ведомства, расследование с включенным в него телефонным разговоров — «спланированная провокация, направленная на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности».

В ФСБ считают, что в проведении расследования Навальному помогли иностранные спецслужбы. «Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях», — заявили там.

Ранее Навальный выложил на ютьюбе видео, посвященное его отравлению. В ролике он рассказывает, как якобы звонил одному из восьми своих предполагаемых убийц — Константину Кудрявцеву.