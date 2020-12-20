«Главклубу» грозит миллионный штраф за нарушения на концерте «Кровостока»

Московскому «Главклубу» грозит штраф до 1 млн рублей за нарушения антикоронавирусных мер на выступлении группы «Кровосток», которое прошло вечером 19 декабря. Об этом заявил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Ян Поповский.

По его словам, в ходе концерта полицейские обнаружили, что половина посетителей мероприятия не соблюдали перчаточно-масочный режим, а также нарушали социальную дистанцию.

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований заведению грозит штраф до 300 тыс. рублей. Однако если возникнут повторные нарушения или кто‑то из слушателей заболеет коронавирусом после концерта, санкции могут вырасти до 1 млн рублей, либо клуб могут закрыть на 90 дней по решению суда.

Ранее «Гранд-холл Сибирь» в Красноярске получил штраф в 200 тыс. рублей из‑за санитарных нарушений на выступлении певицы Zivert. До этого в Петербурге после концертов рэпера Басты оштрафовали на 480 тыс. рублей Ледовый дворец.