Ледовый дворец оштрафовали почти на полмиллиона рублей после концертов Басты

Невский суд оштрафовал Ледовый дворец на 480 тыс. рублей после концертов Басты, которые состоялись в прошлые выходные при большом скоплении людей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Роскомнадзору удалось доказать, что концерты рэпера прошли с нарушениями, недопустимыми в период коронавируса. Площадку привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП.

27 и 28 ноября в Ледовом дворце прошли концерты Басты. После первого выступления соцсети наполнились кадрами с толпами зрителей в «сидячем» партере, очевидцы рассказали о несоблюдении дистанции и отсутствии масок у некоторых гостей.

Первая проверка петербургского правительства нарушений не выявила, руководство СКК заявило, что зал был заполнен менее чем наполовину, а видео с него нечетко отображает ситуацию. После того как историю стали массово освещать СМИ, комитет по культуре города организовал вторую проверку. По ее итогам уже выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Изначально Ледовому грозил штраф до полумиллиона рублей, а также запрет на работу до 15 января 2021 года — об этом просил Роспотребнадзор. Закрытия комплексу все же удалось избежать, а вот штрафа — нет.