Концертную площадку в Красноярске оштрафовали на 200 тыс. рублей за нарушения на концерте Zivert

Концертный зал «Гранд-холл Сибирь» в Красноярске оштрафовали на 200 тыс. рублей после выступления певицы Zivert (Юлия Зиверт), которое прошло в городе 4 декабря. Об этом сообщило местное управление Роспотребнадзора.

В ходе проверки сотрудники ведомства выявили нарушения, недопустимые в период коронавируса. Суд Красноярска признал владельца концертной площадки ООО «Гранд-холл» виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф.

Пользователи соцсетей после выступления Zivert публиковали видео, на которых видно, что некоторые люди в зале сидят без масок и перчаток, а также на близком расстоянии друг от друга. Следующий концерт певицы, который планировали провести в Новосибирске 5 декабря, был отменен.

В начале декабря Невский суд Петербурга оштрафовал Ледовый дворец на 480 тыс. рублей за нарушение требований по профилактике коронавируса во время концертов рэпера Басты 27 и 28 ноября. Поводом для проверки также стало видео с мероприятия, на котором было заметно, что зрители стоят без масок и не соблюдают социальную дистанцию.