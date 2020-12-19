Netflix показал неудачные дубли со съемок первого сезона «Ведьмака»

Клип состоит из привычных моментов: актеры путают реплики, разговаривают с командой за кадром, не справляются с реквизитом и смеются. В конце видео Генри Кавилла , исполнящего главную роль, просят отыграть сцену в лесу заново, потому что с его лошадью произошла неловкая ситуация.

Netflix опубликовал подборку неудачных со съемок первого сезона сериала «Ведьмак». Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Ранее в сети появились новые кадры со съемок второго сезона «Ведьмака», на которых запечатлели Кавилла в мантии Геральта, обедающим из лотка. Актера в таком виде пользователи сети сделали героем мемов.

Второй сезон «Ведьмака» должен выйти в 2021 году — точная дата выхода пока не сообщается. Детали продолжения также не раскрывают.

В ноябре Netflix выпустил новый трейлер «Ведьмака». По сути это нарезка кадров из первого сезона сериала, украшенная праздничными атрибутами вроде снега, гирлянд, подарков и колпаков Санты.