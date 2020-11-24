Генри Кэвилл стал мемом из‑за новых кадров со съемок «Ведьмака». На фото он просто что‑то ест

Фотографы застали процесс съемки сцен на свежем воздухе. На фото можно увидеть Ройса Пьерсона, который играет в сериале мага Истредда, а также исполнителя главной роли — Геральта — Генри Кэвилла .

В сети появились новые кадры со съемок второго сезона сериала «Ведьмак», которые уже дважды приостанавливали из‑за пандемии.

На нескольких снимках загримированный Кэвилл перекусывает между съемками с жутким выражением лица. Кадры сделали актера героем новых мемов.

«Никто. Я на онлайн-уроке:»

Второй сезон «Ведьмака» должен выйти в 2021 году — точная дата выхода пока не сообщается. Детали продолжения также не раскрывают.

Накануне Netflix выпустил новый трейлер «Ведьмака». По сути это нарезка кадров из первого сезона сериала, украшенная праздничными атрибутами вроде снега, гирлянд, подарков и колпаков Санты.