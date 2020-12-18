Аккаунты журналистов «Важных историй» попытались взломать после пресс-конференции Путина

Неизвестные пытались взломать аккаунты в соцсетях журналистов издания «Важные истории» после пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом пишут сами «Важные истории».

Попытку взлома журналисты заметили в фейсбуке Дмитрия Великовского, телеграме Романа Анина, Олеси Шмагун, Романа Шлейнова и Алеси Мароховской. Также издание сообщило о взломе страницы Ирины Долининой.

«Отметим, в случае с Аниным, неизвестные смогли получить код двухфакторной защиты, миновав SIM-карту Романа, но пароль от второго фактора у этих неизвестных ввести уже не получилось», — говорится в сообщении «Важных историй»

Издание «Важные истории» в начале декабря выпустило расследование, в котором утверждала, что бизнесмен Кирилл Шамалов является бывшим зятем Владимира Путина. В материале говорилось, что свою долю акций компании «Сибур» он приобрел за сто долларов — стоимость в два миллиона раз ниже рыночной.

Вопрос о Шамалове и расследовании поднимался на пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря. Президент отметил, что ознакомился с материалом, но он ему не понравился. Целью публикации он назвал месть.