Sony убрала игру Cyberpunk 2077 из PlayStation Store. Те, кто уже купил ее, смогут вернуть деньги

Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) отозвала игру Cyberpunk 2077, которая вышла неделю назад, из магазина видеоигр PlayStation Store «до дальнейшего уведомления». Об этом сообщается на сайте PlayStation.

Те, кто уже купил Cyberpunk 2077 для PlayStation, смогут вернуть деньги: «SIE стремится обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителя, поэтому мы предлагаем полное финансовое возмещение всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store».

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря — после длинной череды переносов. Действие игры разворачивается в футуристичном городе Найт-Сити, в котором у игрока есть полная свобода действий. Несмотря на задержки, во время которых создатели обещали устранить неполадки, игра вышла со множеством багов. «Афиша Daily» нашла самые забавные и собрала впечатления игроков.

Несколько дней назад создатели игры — польская студия CD Projekt Red — извинились перед геймерами и пообещали вернуть деньги всем, кто недоволен релизом. Но из‑за жесткой политики Sony те, кто купил игру для PlayStation, не могли получить назад свои деньги. Разработчики заявили, что в скором времени исправят ошибки и сбои.