Создатели Cyberpunk 2077 извинились и пообещали вернуть деньги всем, кто недоволен игрой

Студия CD Projekt Red извинилась, что не показала, как Cyberpunk 2077 выглядит на консолях предыдущего поколения, и пообещала вернуть деньги тем, кто остался недоволен игрой. Для этого нужно вернуть свою копию через систему возврата PSN, Xbox или магазин, где была сделана покупка.

Разработчики заявили, что в скором времени исправят ошибки и сбои. В этом должны помочь два обновления (одно уже вышло, другое ожидается в ближайшую неделю) и два больших патча — первый запланирован на январь, второй на февраль.

Они, по словам студии, решат наиболее серьезные проблемы с игрой на консолях предыдущего поколения и заметно улучшат качество. Однако Cyberpunk 2077 на ПК с высокими характеристиками и консолях нового поколения все равно будет выглядеть иначе.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря — после длиной череды переносов. Действие игры разворачивается в футуристичном городе Найт-Сити, в котором у игрока есть полная свобода действий. Несмотря на задержки, во время которых создатели обещали устранить неполадки, игра вышла с множеством багов. «Афиша Daily» нашла самые забавные и собрала впечатления игроков.