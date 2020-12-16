Барак Обама назвал свои любимые сериалы

Бывший президент США Барак Обама в интервью Entertainment Weekly назвал свои любимые сериалы. В его список попали «Пацаны», «Хранители», «Лучше звоните Солу» и «Хорошее место».

«Лучше звоните Солу» из‑за его отличных персонажей и исследования темной стороны американской мечты. «Хорошее место» — это мудрое и милое сочетание глупой комедии и обсуждения серьезных философских вопросов. И «Хранители», и «Пацаны» за то, как они переворачивают с ног на голову представления о супергероях, чтобы обнажить проблемы расы, капитализма и искажающих эффектов корпоративной власти и средств массовой информации», — сказал Обама.

Создатели и актеры сериалов, которые назвал Обама, отреагировали на слова бывшего американского президента.