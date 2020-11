Барак Обама поделился плейлистом любимых песен периода его президетнства

Барак Обама опубликовал плейлист с самыми любимыми песнями из тех, что он слушал будучи президентом США. С коллекцией треков можно ознакомиться на Spotify.

Обама решил поделиться песнями, чтобы отметить выход своей книги мемуаров «A Promised Land». В инстаграме он рассказал, как готовился к дебатам, слушая «My 1st Song» Jay-Z и «Luck Be a Lady» Фрэнка Синатры. Он также вспомнил, что на вечере после инаугурации Бейонсе исполнила «At Last», Пол Маккартни сыграл «Michelle», и Боб Дилан — «Times They Are a-Changin». Политик поделился, как со своей супругой Мишель они приглашали в Белый дом Стиви Уандера и Глорию Эстефан, которые провели занятия для детей, после чего устроили вечерний концерт.