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Барак Обама поделился плейлистом любимых песен периода его президетнства

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:18

Барак Обама опубликовал плейлист с самыми любимыми песнями из тех, что он слушал будучи президентом США. С коллекцией треков можно ознакомиться на Spotify.

Обама решил поделиться песнями, чтобы отметить выход своей книги мемуаров «A Promised Land». В инстаграме он рассказал, как готовился к дебатам, слушая «My 1st Song» Jay-Z и «Luck Be a Lady» Фрэнка Синатры. Он также вспомнил, что на вечере после инаугурации Бейонсе исполнила «At Last», Пол Маккартни сыграл «Michelle», и Боб Дилан — «Times They Are a-Changin». Политик поделился, как со своей супругой Мишель они приглашали в Белый дом Стиви Уандера и Глорию Эстефан, которые провели занятия для детей, после чего устроили вечерний концерт.

В список также попали рок-песни «Rhiannon» Fleetwood Mac, «Beautiful Day» U2 и «The Rising» Брюса Спрингстина. Среди более современных песен он выделил «Lose Yourself» Эминема, «Cherish the Day» Шаде, «Home» Филлипа Филлипса, «Only in America» Brooks & Dunn и еще одну песню Бейонсе «Halo».

В августе Барак Обама поделился своим летним музыкальным плейлистом. В него вошли 53 композиции от артистов, среди которых оказались Мак Миллер, Фрэнк Оушен, Билли Холидей, OutKast и Haim.

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