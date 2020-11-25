Дрейк захотел сыграть Барака Обаму в байопике. Бывший президент США поддержал его идею

Барак Обама поддержал идею рэпера Дрейка сыграть его в биографическом фильме. Об этом бывший президент США заявил в интервью проекта журнала Complex «360 with Speedy Morman».

Обама назвал рэпера «талантливым братишкой» и отметил, что Дрейк способен воплотить любую пришедшую ему в голову идею. По словам политика, его дочери будут рады, если музыкант возьмется за роль.

«Если придет время и он будет готов? Знаете что, у Дрейка — и это важно — я думаю, есть одобрение моей семьи», — сказал бывший американский лидер.

Дрейк еще в период администрации Обамы заявил, что сыграть политика — его цель. Он отметил, что никогда не переключает канал, если видит его по телевизору, и всегда следит за его мимикой и тембром голоса.

Ранее Барак Обама опубликовал плейлист с самыми любимыми песнями из тех, что он слушал, будучи президентом США. Среди современных артистов он упомянул Эминема, Бейонсе и ее мужа Jay Z. Дрейк в его список не попал.