Гинцбург: вакцина «Спутник V» защищает от коронавируса на срок до двух лет

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», вероятно, сможет защищать человека от заражения на срок до двух лет. Об этом в эфире ютьюб-канала «Соловьев Live» заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, «Спутник V» создан на той же платформе, что и вакцина против лихорадки Эбола. «Есть экспериментальные данные, показывающие, что данный аналогичный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше», — сказал ученый.

Он отметил, что предсказать срок защиты, который обеспечит вакцина Pfizer, трудно, но «исходя из общего механизма действия таких препаратов», он «будет составлять не больше четырех, от силы пяти месяцев».

По заявлениям Гинцбурга, эффективность «Спутника V» 96%. Это значит, что лишь в 4% случаев привитый человек сможет заболеть COVID-19. А, если это произойдет, болезнь будет проходить в легкой форме — в виде насморка и кашля с небольшим повышением температуры — и не заденет легкие, добавил он.

С 5 декабря в Москве и Подмосковье стартовала вакцинация от коронавируса. Сообщалось, что сперва прививку получат люди из групп риска — учителя, врачи и соцработники. Через пять дней глава Центра имени Гамалеи сказал, что прививку от COVID-19 сделали 150 тыс. россиян.