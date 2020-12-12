Slava Marlow экранизировал свой хит «Снова я напиваюсь»

В клипе Марлоу гуляет с бутылкой по улицам, заходит в злачные места и катается на автобусе.

Продюсер и битмейкер Slava Marlow снял клип на песню «Снова я напиваюсь» — один из главных российских хитов ушедшей осени.

Слава Marlow работал с Моргенштерном над многими его хитами, включая «Ратататата», «Опа», «Пососи», «Cadillac» и «El Problema», записанным совместно с Тимати.

Но Марлоу занимается и сольным творчеством — летом 2019 года под псевдонимом Manny у него вышел первый альбом «Opening», а его треки «Артем» и «Снова я напиваюсь» достигли осенью 2020-го верхних строчек российских чартов.

«Афиша Daily» рассказывала о пути артиста — от неудач в YouTube до знакомства с Моргенштерном, совместных миллионов и собственных хитов.