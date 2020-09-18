Моргенштерн и Тимати записали совместный трек

В тексте песни рэперы задаются нетривиальным вопросом: что выбрать, Rolls-Royce или Royce-Rolls. Еще одна проблема, которая стоит перед музыкантами: Lamborghini или Ferrari .

Совместный трек предложил записать в начале июня продюсер Слава Marlow известный по битам для Моргенштерна. Он выставил два условия: трек записывается в их с Моргенштерном домашней студии, а Тимати не вносит в него правок. Он пообещал, что новую песню послушает очень много людей. «Каким способом мы этого добьемся — тайна», — уточнил битмейкер. Моргенштерн заявил, что этот трек будет «главным хитом вашей карьеры».

Через два дня Тимати согласился, но предложил свои условия. Он снимет и Marlow, и Моргенштерна в клипе на этот новый трек, но «так, как он захочет» и без изменений в оригинальном сценарии. «Плюс я помещу туда столько рекламы, сколько я захочу», — добавил Тимати.