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Моргенштерн и Тимати записали совместный трек

Семён Гудошников
Сегодня в 10:22

Моргенштерн и Тимати объединились для записи совместного трека. Он называется «El Problema» и уже доступен на популярных стриминговых сервисах.

В тексте песни рэперы задаются нетривиальным вопросом: что выбрать, Rolls-Royce или Royce-Rolls. Еще одна проблема, которая стоит перед музыкантами: Lamborghini или Ferrari.

Совместный трек предложил записать в начале июня продюсер Слава Marlow известный по битам для Моргенштерна. Он выставил два условия: трек записывается в их с Моргенштерном домашней студии, а Тимати не вносит в него правок. Он пообещал, что новую песню послушает очень много людей. «Каким способом мы этого добьемся — тайна», — уточнил битмейкер. Моргенштерн заявил, что этот трек будет «главным хитом вашей карьеры».

Через два дня Тимати согласился, но предложил свои условия. Он снимет и Marlow, и Моргенштерна в клипе на этот новый трек, но «так, как он захочет» и без изменений в оригинальном сценарии. «Плюс я помещу туда столько рекламы, сколько я захочу», — добавил Тимати.

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