Генпрокуратура потребовала отменить штраф хоспису «Дом с маяком» за отсутствием состава преступления

Генпрокуратура потребовала отменить штраф в 200 тыс. рублей хоспису «Дом с маяком», поскольку в действиях организации нет состава преступления. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение ведомства.

Прокуратура также заявила о существенных нарушениях, допущенных при рассмотрении дела Зюзинским межрайонным прокурором Москвы.

Полиция завела административное дело на «Дом с маяком» после внеплановой проверки 28 ноября. Хоспис обвинили в нарушении правил оборота наркотических средств из‑за ошибок в введении журналов.

Позже выяснилось, что жалоба на хоспис поступила в правоохранительные органы за день до того, как организация закупила первый наркотический препарат. Несмотря на это, «Дом с маяком» оштрафовали на 200 тыс. рублей. Если приговор не отменят, деньги придется платить из пожертвований для детей.