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Детский хоспис «Дом с маяком» могут закрыть после проверки МВД

Константин Зорниченко
Сегодня в 8:52

В детском хосписе «Дом с маяком» полицейские устроили внеплановую проверку и завели дело по статье 6.16 КоАП о «нарушении порядка оборота наркотических средств» за неправильное ведение журналов по отчету об использовании медицинских препаратов. Об этом в фейсбуке сообщила создательница благотворительного фонда Лида Мониава.

По ее словам, на нее написали жалобу в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД, в которой говорится, что она якобы «накачивает» своего сына Николая препаратами и распространяет вещества. Теперь хоспису могут назначить штраф от 200 до 400 тыс. рублей или закрыть.

«Я до сих пор не поняла, что произошло. 16 лет, что я занимаюсь помощью тяжелобольным детям, у меня была огромная поддержка. Вокруг были только люди, которые готовы в любой момент прийти на помощь. Под публикациями на фейсбуке все оставляли слова поддержки, предложения помощи и цифры — сколько пожертвовали в хоспис», — написала Мониава.

23 ноября Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года, которая, по словам президента, будет строиться «на традиционных российских духовно-нравственных ценностях». В указе предлагается включить профилактические мероприятия в программы по образованию и патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, а также «уделить особое внимание духовно-нравственному воспитанию в образовательных организациях».

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