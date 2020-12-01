«Дом с маяком» обвинили в нарушении оборота наркотических средств до того, как он их закупил

Жалоба о несоблюдении правил оборота и учета наркотических средств на хоспис «Дом с маяком» поступила в МВД 29 сентября — за день до того, как организация закупила первый такой препарат. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главврача хосписа Григория Климова.

Медик признал, что организация действительно допустила ошибки в введении журнала, но отметил, что устранила их сразу после проверки. По его словам, наркотические препараты получают в хосписе от одного до четырех человек.

Эксперт проекта «Регион заботы» Общероссийского народного фронта Анастасия Жданова заявила, что проверка установила — нарушение правил учета не привело к поступлению наркотических лекарств в нелегальный оборот.

По ее мнению, суд не приостановит деятельность «Дома с маяком», поскольку организация сразу же исправила нарушения, провела внутреннее расследование и привлекла виновных к дисциплинарной ответственности.

О внеплановой проверке в «Доме с маяком» сообщила 28 ноября его основательница Лида Мониава. Она сказала, что полиция завела дело по статье 6.16 КоАП о «нарушении порядка оборота наркотических средств» за неправильное ведение журналов. Наказание по статье — штраф от 200 до 400 тыс. рублей или приостановка деятельности на 90 дней.

По словам Мониавы, заседание суда должно состояться на этой неделе. Она надеется, что штраф назначат ниже нормы, поскольку хоспис — благотворительная организация, а деньги придется платить из пожертвований, направленных на помощь детям.