AstraZeneca протестирует свою вакцину в комбинации со «Спутником V»

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca договорилась о сотрудничестве с Центром имени Гамалеи. Она протестирует свою вакцину AZD1222 в комбинации с российской «Спутник V», говорится на сайте компании.

Исследования начнутся уже сегодня, 11 декабря, с участием добровольцев старше 18 лет. AstraZeneca оценит, возможно ли создать более гибкие программы вакцинации для профилактики COVID-19. «Комбинации различных вакцин потенциально могут вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ», — сказано в пресс-релизе.

В AstraZeneca добавили, что сотрудничество с Центром Гамалеи не только поможет изучить потенциал комбинации вакцин, но и способно повысить в будущем доступность вакцинации «за счет широкого портфеля препаратов».

Глава Центра Гамалеи Александр Гинзбург пояснил РИА «Новости», что вакцина AstraZeneca недостаточно эффективна, и исправить это можно за счет второго компонента, который возьмут у «Спутника V».

Вакцина AZD1222 разработана компанией AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. По предварительным итогам, ее средняя эффективность составила 70%. При этом, если добровольцы получали сперва половину дозы вакцины, а через месяц целую, эффективность увеличивалась до 90%. Центр Гамалеи отчитывался об эффективности своей разработки в более чем 95%.