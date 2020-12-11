«Женщина-Халк», «Лунный рыцарь», «Что если?»: Disney представила новые проекты Marvel

Корпорация Disney анонсировала в рамках Дня инвесторов множество новых проектов. Зрителей ждут 10 сериалов в киновселенной Marvel, 10 — по «Звездным войнам», а также проекты Disney Animation и Pixar.
Мы собрали проекты по вселенной Marvel, которые студия собирается представить в ближайшие несколько лет:
- Сериал о боге коварства и брате Тора Локи выйдет в мае 2021 года.
- «Сокол и Зимний солдат» появится на экранах 19 марта. Disney представила трейлер.
- Телешоу о Мисс Марвел стартует в конце 2021 года. Роль Камалы Хан исполнит дебютантка Иман Велани.
- Малыш Грут обзаведется собственным шоу. Серия короткометражек под названием «Малыш Грут» выйдет на Disney+.
- Бри Ларсон вернется к роли Кэрол Дэнверс в сиквеле «Капитана Марвел». Фильм снимет Ниа де Акоста. В шоу, помимо Ларсон, появятся Иман Велани из «Мисс Марвел» и Моника Рамбо из «ВандаВижен».
- Джереми Реннер снова примерит костюм Соколиного глаза. В одноименном сериале он разделит экранное время с Хэйли Стенфилд, которая исполнит роль лучницы Кейт Бишоп. В сериале также снимется Вера Фармига.
- В сериале «Женщина-Халк» в киновселенную Marvel вернется Тим Рот! Он сыграет суперзлодея Мерзость, роль которого он уже исполнял когда‑то в Халке. Супергероиню Дженифер Уотерс сыграет Татиана Мэслэни. В телешоу появится и Марк РУффало, который сыграет Халка.
- Disney также затизерили логотип сериала о Лунном Рыцаре. Телешоу о мстителе в маске выйдет на стриминг-сервисе Disney+.
- Летом 2021 года зрители Disney+ увидят анимационный сериал «Что если?» — он расскажет об альтернативных версиях супергероев.
- Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри) и Бен Мендельсон из «Капитана Марвел» (Скрулл Талос) исполнят главные роли в «Секретном вторжении» — сериал выйдет на Disney+ и расскажет о вторжении расы скруллов на Землю.
- Доминик Торн сыграет гениальную изобретательницу Рири Уильямс, которая примерит костюм Железного человека. Сериал называется «Железное сердце».
- Дон Чиддл снова сыграет Джеймса «Роуди» Родса — супергероя Воителя — в шоу «Войны брони» («Armor Wars»). «Сериал о главном страхе Тони Старка: что если его технологии попадут не в те руки?» — сообщили в Marvel.
- Пол Радд, Мишель Пфайфер, Майкл Дуглас и Эванджелин Лилли вернутся в третьем фильме о Человеке-муравье — «Человек-муравей и Оса: Квантумания». В картине появятся также дочка Скотта Лэнга Кэсси и суперзлодей Канг Завоеватель.
- Также будет снят новый фильм о Фантастической четверке. Картину поставит Джон Уоттс.
- Сериал «ВандаВижн» выйдет 15 января 2021 года на Disney+. Действие будет проходить в ситком-реальности, связанной с Камнем разума.
- Кроме того, стало известно, что Marvel не будет искать замену Чедвику Боузману в «Черной Пантере-2».
Это не все, что приготовила компания: например, она собирается открыть стриминг-сервис Disney+ в Восточной Европе (включая Россию). Подробнее о других проектах, представленных Disney, читайте в нашей специальной сборке.