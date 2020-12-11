«Женщина-Халк», «Лунный рыцарь», «Что если?»: Disney представила новые проекты Marvel

Корпорация Disney анонсировала в рамках Дня инвесторов множество новых проектов. Зрителей ждут 10 сериалов в киновселенной Marvel, 10 — по «Звездным войнам», а также проекты Disney Animation и Pixar.

Кроме того, стало известно, что Marvel не будет искать замену Чедвику Боузману в «Черной Пантере-2».

Это не все, что приготовила компания: например, она собирается открыть стриминг-сервис Disney+ в Восточной Европе (включая Россию). Подробнее о других проектах, представленных Disney, читайте в нашей специальной сборке.