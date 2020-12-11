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«Женщина-Халк», «Лунный рыцарь», «Что если?»: Disney представила новые проекты Marvel

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:05

Корпорация Disney анонсировала в рамках Дня инвесторов множество новых проектов. Зрителей ждут 10 сериалов в киновселенной Marvel, 10 — по «Звездным войнам», а также проекты Disney Animation и Pixar.

Мы собрали проекты по вселенной Marvel, которые студия собирается представить в ближайшие несколько лет:


  • Сериал о боге коварства и брате Тора Локи выйдет в мае 2021 года.
  • «Сокол и Зимний солдат» появится на экранах 19 марта. Disney представила трейлер.
  • Телешоу о Мисс Марвел стартует в конце 2021 года. Роль Камалы Хан исполнит дебютантка Иман Велани.
  • Малыш Грут обзаведется собственным шоу. Серия короткометражек под названием «Малыш Грут» выйдет на Disney+.
  • Бри Ларсон вернется к роли Кэрол Дэнверс в сиквеле «Капитана Марвел». Фильм снимет Ниа де Акоста. В шоу, помимо Ларсон, появятся Иман Велани из «Мисс Марвел» и Моника Рамбо из «ВандаВижен».
  • Джереми Реннер снова примерит костюм Соколиного глаза. В одноименном сериале он разделит экранное время с Хэйли Стенфилд, которая исполнит роль лучницы Кейт Бишоп. В сериале также снимется Вера Фармига.
  • В сериале «Женщина-Халк» в киновселенную Marvel вернется Тим Рот! Он сыграет суперзлодея Мерзость, роль которого он уже исполнял когда‑то в Халке. Супергероиню Дженифер Уотерс сыграет Татиана Мэслэни. В телешоу появится и Марк РУффало, который сыграет Халка.
  • Disney также затизерили логотип сериала о Лунном Рыцаре. Телешоу о мстителе в маске выйдет на стриминг-сервисе Disney+.
  • Летом 2021 года зрители Disney+ увидят анимационный сериал «Что если?» — он расскажет об альтернативных версиях супергероев.
  • Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри) и Бен Мендельсон из «Капитана Марвел» (Скрулл Талос) исполнят главные роли в «Секретном вторжении» — сериал выйдет на Disney+ и расскажет о вторжении расы скруллов на Землю.
  • Доминик Торн сыграет гениальную изобретательницу Рири Уильямс, которая примерит костюм Железного человека. Сериал называется «Железное сердце».
  • Дон Чиддл снова сыграет Джеймса «Роуди» Родса — супергероя Воителя — в шоу «Войны брони» («Armor Wars»). «Сериал о главном страхе Тони Старка: что если его технологии попадут не в те руки?» — сообщили в Marvel.
  • Пол Радд, Мишель Пфайфер, Майкл Дуглас и Эванджелин Лилли вернутся в третьем фильме о Человеке-муравье — «Человек-муравей и Оса: Квантумания». В картине появятся также дочка Скотта Лэнга Кэсси и суперзлодей Канг Завоеватель.
  • Также будет снят новый фильм о Фантастической четверке. Картину поставит Джон Уоттс.
  • Сериал «ВандаВижн» выйдет 15 января 2021 года на Disney+. Действие будет проходить в ситком-реальности, связанной с Камнем разума.
  • Кроме того, стало известно, что Marvel не будет искать замену Чедвику Боузману в «Черной Пантере-2».

Это не все, что приготовила компания: например, она собирается открыть стриминг-сервис Disney+ в Восточной Европе (включая Россию). Подробнее о других проектах, представленных Disney, читайте в нашей специальной сборке.

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