Съемки сиквела «Черной Пантеры» начнутся летом 2021 года. CGI Чедвика Боузмана в фильме не будет

Сиквел успешного фильма Marvel «Черная Пантера» начнут снимать в июле 2021 года. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Производство картины откладывалось сначала из‑за смерти исполнителя главной роли Чедвика Боузмана, а затем — из‑за пандемии коронавируса. Наконец, студия объявила о новых съемках — они пройдут в Атланте и будут длиться более шести месяцев.

Как сообщает издание, герой Чедвика Боузмана в фильме не появится — создатели сиквела не захотели воссоздавать его образ в помощью компьютерной графики. Предположительно, новой Черной Пантерой станет Шури в исполнении Летисии Райт.

Помимо нее, к своим ролям во франшизе вернутся Лупита Нионго, Уинстон Дьюк и Анджела Бассетт. К актерскому составу фильма может присоединиться мексиканский актер Теноч Уэрта, известный по сериалу Netflix «Нарко: Мексика» — ему предложили сыграть одного из антагонистов Пантеры.

В сентябре THR рассказывал, что студия Disney не знает, как продолжать историю о супергерое после смерти Чедвика Боузмана, исполнившего роль Черной Пантеры в первом фильме. Актер умер 29 августа от рака толстой кишки в возрасте 43 лет.