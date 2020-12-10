Авиакомпания EasyJet начнет доставлять самолетную еду жителям Лондона

Закуски и напитки будут развозить реальные бортпроводники. Клиенты смогут заказать любые блюда из ассортимента перевозчика — и получить их из настоящих тележек, используемых во время полетов.

По мнению авиакомпании, новый сервис поможет бортпроводникам не скучать по работе и оставаться «в хорошей форме». Услуга доставки будет бесплатной, однако клиентов EasyJet попросят сделать пожертвование в благотворительный фонд Age UK.

«Сейчас мы сосредотачиваемся на том, чтобы наш сервис оставался таким же хорошим на земле, как и в воздухе, и с нетерпением ждем возвращения всех на борт в 2021 году», — сказала директор по обслуживанию салонов Easyjet Тина Милтон.

Партнером проекта станет сервис доставки Deliveroo. В компании обещают воссоздать ощущения от путешествия и подарить немного «праздничной магии» в преддверии рождественских праздников.

Ранее авиакомпания Singapore Airlines переоборудовала два самолета A380 в рестораны на время пандемии, а «Победа» запустила новогодний рейс из Москвы в Москву.