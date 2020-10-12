Сингапурская авиакомпания переоборудовала два самолета в рестораны на время пандемии

Авиакомпания Singapore Airlines переоборудовала два самолета A380 в рестораны на время пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg.

Рестораны на борту лайнеров, находящихся в сингапурском аэропорту Чанги, будут работать 24 и 25 октября. Желающих поужинать в них оказалось так много, что места раскупили за полчаса. Билеты в люкс стоили более 36 тыс. рублей, в бизнес-класс — около 18 тыс. рублей, в премиум-эконом — порядка 5400 рублей, и в эконом — примерно 3000 рублей.

В стоимость вошли два алкогольных напитка и неограниченное количество безалкогольных. Меню для ужина разработала шеф-повар Шермей Ли. Одновременно на борту смогут поужинать более 200 человек — половина от полной загруженности самолета (471 человек).

В авиакомпании заявили, что в связи с популярностью акции ее продлят еще на два дня — 31 октября и 1 ноября. Часто летающие пассажиры смогут расплатиться за ужин бонусными милями.

Рестораны в самолетах — это не первый оригинальный способ заработка, который придумали авиаперевозчики. В Тайване ранее запустили рейсы «в никуда» с возвращением в тот же аэропорт.