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Вышел трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла» — продолжения фэнтези-комедии 2017 года

Анастасия Цой
Сегодня в 13:18

Вышел финальный трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла» — сиквела фэнтези-комедии 2017 года. Картина появится в прокате с 1 января 2021 года.

Вторая часть «Последнего богатыря» расскажет о новых приключениях богатыря Ивана. Герой отправится в путешествие по сказочной стране Белогорье, чтобы найти истоки древнего зла. Помогать ему будут Василиса Прекрасная и несколько новых богатырей. К ролям вернулись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова, Константин Лавроненко и Елена Яковлева. К актерскому составу присоединился Гарик Харламов в роли Колобка.

Первая часть «Последнего богатыря», вышедшая в 2017 году, рассказывала о том, как простой москвич попал в сказочную страну и узнал, что он сын Ильи Муромца. Картина собрала в прокате около 1,7 млрд рублей и стала самой кассовой картиной российского производства.

В мультимедийном сервисе Okko мировая премьера! Брайан Крэнстон, звезда сериала «Во все тяжкие», прожигает экран харизмой в драме от режиссера «Патрика Мелроуза» Эдварда Бергера. Название «Ваша честь» проект получил неслучайно: в центре событий — боль и гнев уважаемого судьи, чей сын насмерть сбил человека и скрылся с места преступления. Влиятельный отец идет против закона, дабы защитить любимое чадо, однако все не так просто: у погибшего тоже есть могущественные родственники, причем криминального толка.

Смотрите премьеру сериала «Ваша честь» в формате Full HD без дополнительной платы эксклюзивно в подписках «Премиум» и «Сериалы AMEDIATEKA» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.

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