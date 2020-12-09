Вторая часть «Последнего богатыря» расскажет о новых приключениях богатыря Ивана. Герой отправится в путешествие по сказочной стране Белогорье, чтобы найти истоки древнего зла. Помогать ему будут Василиса Прекрасная и несколько новых богатырей. К ролям вернулись Виктор Хориняк , Мила Сивацкая , Сергей Бурунов , Екатерина Вилкова, Константин Лавроненко и Елена Яковлева. К актерскому составу присоединился Гарик Харламов в роли Колобка.

Первая часть «Последнего богатыря», вышедшая в 2017 году, рассказывала о том, как простой москвич попал в сказочную страну и узнал, что он сын Ильи Муромца. Картина собрала в прокате около 1,7 млрд рублей и стала самой кассовой картиной российского производства.

В мультимедийном сервисе Okko мировая премьера! Брайан Крэнстон, звезда сериала «Во все тяжкие», прожигает экран харизмой в драме от режиссера «Патрика Мелроуза» Эдварда Бергера. Название «Ваша честь» проект получил неслучайно: в центре событий — боль и гнев уважаемого судьи, чей сын насмерть сбил человека и скрылся с места преступления. Влиятельный отец идет против закона, дабы защитить любимое чадо, однако все не так просто: у погибшего тоже есть могущественные родственники, причем криминального толка.

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